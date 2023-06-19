رئيس الأسقفية في زيارته للمفتي: نتابع مجهوداتكم في كسر حاجز التفرقة

قدم الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية بمصر، التهنئة للدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك، وذلك بحضور سليم واصف، مستشار الحوار المسيحي الإسلامي بالكنيسة الأسقفية.

رئيس الأساقفة: دار الإفتاء تتحمل مسؤولية كبيرة تجاه قضايا الشعب

وقال رئيس الأساقفة: دار الإفتاء تحمل على عاتقها مسؤولية كبيرة تجاه قضايا الشعب المصري، إذ نتابع عن كثب مجهوداتكم في كسر حاجز التفرقة من خلال الحوار المشترك مع القيادات الدينية المختلفة.

وأضاف رئيس الأساقفة: يسعى المركز المسيحي الإسلامي التابع للكنيسة الأسقفية في دعم الحوار المسيحي الإسلامي خاصة بين الشباب، مستطردًا: ندعو فضيلتكم للاشتراك في ندوات الحوار التابعة للمركز.

مفتي الجمهورية: مصر لديها تعايش حقيقي

من جانبه، قال فضيلة المفتي: «حريصون دائما على تقديم المشورة للأسرة بشكل عام ودائم وللشباب بشكل خاص».

وأكد فضيلة المفتي: «مصر لديها تعايش حقيقي وغير مفتعل من خلال محاور عدة أهمها المحور المجتمعي إذ أن المواطن المصري له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات».

واستكمل أستاذ سليم واصف: «المجتمع المصري قوي اجتماعيا ولحمة واحدة إذ نجتمع معا تحت اسم مصر مدى الحياة».

وفي سياق متصل، زار رئيس الأساقفة وزارة الأوقاف لتقديم التهنئة بالعيد إذ كان في استقباله الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بالوزارة، والدكتور أيمن أبو عمرو رئيس الإدارة المركزية لشؤون الدعوة.

وأكد الطرفان على تعزيز التواصل بين القادة الدينيين داخل وخارج مصر بهدف العمل الوطني والإنساني المشترك.