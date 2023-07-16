عمر الشناوي: «ابني عنده ذكاء خارق.. ولما بنتناقش في حاجة علمية بيغلبني»

قال الفنان عمر الشناوي، إنه يحب الذهاب إلى سيناء للاستجمام، موضحًا: «لما بسيب ابني في البحر براس سدر ببقى مش قلقان عليه، لأنه ذكي وعقله كبير».

علاقة رائعة بين عمر الشناوي وطفله

وأضاف «الشناوي»، خلال حواره ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، المذاع على قناة «cbc»، من تقديم الإعلاميتين منى عبدالغني وإيمان عزالدين: «ابني مش بيحاول يقلدني، لأنه ذكي ذكاء خارق ومخه أكبر من سنه، ولما بنتناقش في حاجة علمية دايما بيطلعني غلطان ولما بنبحث على جوجل بيبقى هو الصح».

مشاركته في مسلسل مذكرات زوج

وتحدث الفنان عن شخصية «يوسف» في مسلسل مذكرات زوج، قال: «عندما قرأتها شعرت بأنها شخصية أحمد رمزي في فيلم عائلة زيزي، وأحسست بأنني في صدد نفس الفكرة وطريقة التعامل مع الحب، وخشيت بألا أجسد الشخصية جيدا، لأن الرجل اللعبي بيتكره مش بيتحب أبدا، واشتغلت مع المخرج كتير لأنه كان مهتم بكل التفاصيل».