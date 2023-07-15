أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل اختبار قدرات كلية التربية الرياضية والأسئلة بالدرجات، استعدادا للالتحاق بالعام الدراسي الجامعي 2023- 2024، موضحة أماكن إجراء هذه الاختبارات للبنين والبنات على مستوى الجمهورية، وكذلك الأوراق المطلوبة و والرسوم والأدوات اللازمة.

الأوراق المطلوبة من الطالب أثناء التقدم للكلية لأداء الاختبارات

وحددت الوزارة الضوابط والأوراق المطلوبة، ضمن تفاصيل اختبار قدرات كلية التربية الرياضية والأسئلة بالدرجات عبر موقع التنسيق، والتي تشمل الآتي:

- يتقدم الطالب (الطلاب) شخصيا إلى لجنة الاختبارات التي سيؤدي أمامها الاختبار في التاريخ المحدد له في الساعة الثامنة صباحا، ومعه:

- الإيصال الدال على التسجيل اسم الكلية المتقدم إليها لاختبارات القدرات التي قام الطالب بطبعها من الموقع.

- 6 صور شخصية مقاس 4*6 سم.

-أصل رقم الجلوس وصورة منه.

- صورة من البطاقة الشخصية.

- شهادات التفوق الرياضي في حالة وجودها للحاصلين على بطولات رياضية.

تفاصيل اختبار قدرات كلية التربية الرياضية والأسئلة بالدرجات

- الدرجة الكلية لاختبارات البدنية والمهارية في كلية الرياضية 100 درجة.

-درجة الاختبارات البدنية 60 درجة.

- درجة الاختبارات المهارية 40 درجة.

- الحد الأدنى لقبول الطالب / الطالبة 60% من الدرجة الكلية للاختبارات ( بشرط أن يكون لائقًا في اختبار القوام والشخصي).

وتبلغ رسوم أداء اختبارات قدرات كلية التربية الرياضية 650 جنيهًا، يتم سدادها وفق الطريقة التي تحددها كل جامعة حسب ما هو متاح بها سواء إلكترونيا أو دفع يدويا.

الملابس الرياضية المطلوبة للاختبارات

كما حددت الوزارة ضمن تفاصيل اختبار قدرات كلية التربية الرياضية والأسئلة بالدرجات، الملابس الرياضية اللازمة للبنين والبنات على النحو التالي:

لـ الطلبة: «فانلة بدون أكمام - بنطلون قصير (شورت) حذاء خفيف- شراب قصير أبيض- لباس بحر (مايوه)».

لـ الطالبات: «لباس بحر (مايوه) - بلوزة- بنطلون تدريب- حذاء خفيف- شراب قصير أبيض».