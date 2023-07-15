تفاصيل اختبار قدرات كلية التربية الفنية والأسئلة بالدرجات وأماكن الانعقاد

أعلن الموقع الرسمي للتنسيق تفاصيل اختبار قدرات كلية التربية الفنية والأسئلة بالدرجات، وأماكن انعقاد هذه الاختبارات لكل من محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى توحيد هذه الاختبارات بالجامعات الحكومية المصرية بناءً على قرارات المجلس الأعلى للجامعات على ان تكون كالآتي:

أماكن كليات التربية الفنية

كليات التربية الفنية توجد فقط في جامعتي حلوان والمنيا على مستوى الجمهورية، وحسب تفاصيل اختبار قدرات كلية التربية الفنية والأسئلة بالدرجات، يتمّ القبول بهاتين الكليتين كرغبة مستقلة من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من جميع الشعب العلمية والأدبية وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية.

أماكن اختبار قدرات كلية التربية الفنية والأسئلة بالدرجات

أولًا: كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان:

تجرى بها اختبار القدرات لطلاب محافظات: الجيزة - القاهرة - القليوبية - الفيوم الإسكندرية - مطروح - البحيرة، كفر الشيخ، المنوفية - الدقهلية - دمياط، الغربية، الشرقية - الإسماعيلية - بورسعيد، السويس، شمال سيناء - جنوب سيناء.

ثانيًا: اختبارات كلية التربية الفنية جامعة المنيا:

لأبناء محافظات: بني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والبحر الأحمر والأقصر وأسوان.

ضوابط اختبارات القدرات

وضمن تفاصيل اختبار قدرات كلية التربية الفنية والأسئلة بالدرجات، نوه المجلس الأعلى للجامعات، إلى أنَّ اختبارات التربية الفنية بجامعتي حلوان والمنيا فقط، مشددا على أنَّه لا يؤهل اجتياز هذه الاختبارات القبول بكليات التربية النوعية شعبة التربية الفنية، ولا بكليات التربية شعبة التربية الفنية بجامعتي السويس وقناة السويس.

وحسب موقع التنسيق يتمّ ترشيح الطلاب بكليتي التربية الفنية بحلوان والمنيا بأسبقية المجموع الكلي في الثانوية العامة، بشرط اجتياز الطلاب لهذه الاختبارات بنجاح

الأسئلة والدرجات لاختبار قدرات كلية التربية الفنية

الدرجة الكلية لاختبار القدرات 100 درجة موزعة كالتالي:

1- اختبار تصميم 30 درجة.

2- اختبار رسم 40 درجة.

3- اختبار ذكاء ومعلومات عامة في التخصص إلكتروني 30 درجة.

شروط النجاح في الاختبارات حصول الطالب في النهاية علي إجمالي 70% من إجمالي توزيع درجات جميع الاختبارات كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق.