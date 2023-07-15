مستشار رئيس جامعة حلوان يكشف عن تفاصيل اختبار القدرات لكلية الفنون الجميلة

كشف الدكتور أشرف رضا، الأستاذ بكلية الفنون بجامعة حلوان، مستشار رئيس الجامعة للفنون، رئيس مجمع الفنون والثقافة، تفاصيل اختبارات القدرات في كلية الفنون الجميلة 2023، التي يعد اجتيازها شرطا أساسيا للقبول بالكلية.

توزيع درجات اختبارات القدرات في كلية الفنون

وعن مستجدات اختبارات القدرات للعام الحالي، أوضح «رضا» لـ«الوطن»، أن إلغاء الامتحان النظري في اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة، ستكون درجاته موزعة على الموضوع التعبيري (60 درجة)، وموضوع التصميم (40 درجة)، وسيكون النجاح بحصول الطالب على إجمالي درجات نسبة 60% في هذا الاختبار.

ولفت إلى إلى أنه وبعد إلغاء الامتحان النظري سيكون الزمن المخصص للاختبار ساعتين ونصف بدلا من ثلاث ساعات، وسيبدأ إجراء الاختبارات للطلاب ابتداء من يوم الاثنين المقبل.

أسئلة اختبارات القدرات في كلية الفنون الجميلة 2023

وتابع أستاذ الفنون الجميلة، يأن اختبار القدرات في كلية الفنون الجميلة يضم موضوعين، هما الموضوع التعبيري، وعبارة عن منظر عام أو منظر طبيعي بالقلم الرصاص والتظليل والنسبة والتناسب مع إبراز الأشخاص، وموضوع التصميم عبارة عن شعار أو كارت معايدة أو غلاف أو بوست أو ملصق لأحد الموضوعات القومية أو موضوعات الساعة.