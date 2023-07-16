أمين الفتوى بـ«الإفتاء»: الأمانة تأصلت في سيدنا النبي وهو رضيع

قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأمانة كانت صفة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى قبل أن يبعث نبيا ورسولا، لافتا إلى أن سيدنا النبي كان في أمانته لا يفرق بين وثني ومؤمن، وشريف ووضيع، أبيض أو أسود كان الكل سواء لديه.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج فتاوى الناس، المذاع على فضائية الناس، اليوم الأحد: «بعض كتب السيرة، ذكرت إن صفة الأمانة تأصلت في سيدنا النبي منذ أن كان رضيعا، فقد كان يرضع من ثدي واحد ولا يرضع من الآخر ويتركه لأخيه».

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واستكمل: «لما شب وكبر تأصلت فيه هذه الصفة أكثر، لذلك السيدة خديجة اختارته لأمانته مع أنه كان شابا فقيرا في قومه، وكانت ترسل ميسرة ليتابعه، فكان منبهرا بأمانة وصدق سيدنا النبي».