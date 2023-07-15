أكد مصدر مطلع، بمديرية التربية والتعليم في محافظة كفر الشيخ، انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة يوم 22 يوليو الجاري، لذلك يبحث الطلاب عن جدول امتحانات الدور الثاني 2023 للصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ.

جدول امتحانات الدور الثاني 2023 للصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ

وأشار المصدر المطلع، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إلى أن جدول امتحانات الدور الثاني 2023 للصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ، يكون كالتالي:

- السبت، 22 يوليو مادة اللغة العربية والخط والإملاء من الساعة 9 حتى 11:30، والتربية الدينية من الساعة 12حتى 1:3.

- الأحد، 23 يوليو، الهندسة من الساعة الـ 9 حتى الحادية عشر، ومادة الحاسب الآلي من الساعة 11:30 حتى 12:30.

- الإثنين، 24 يوليو، الجبر من الساعة 9 حتى 11، ومادة العلوم من الساعة 11:30 حتى 1:30.

- الثلاثاء، 25 يوليو، مادة اللغة الأجنبية من الساعة الـ 9 حتى الحادية عشر، ومادة التربية الفنية من الساعة 11:30 حتى 1:30

- الأربعاء، 26 يوليو، مادة الدراسات الاجتماعية من الساعة الـ 9 حتى الحادية عشر.

جدول امتحانات الدور الثاني 2023 للصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ

وأوضح المصدر، أن امتحانات الدور الثاني 2023 للشهادة الإعدادية بكفر الشيخ تكون داخل نطاق مدارسهم، مشيراً إلى أن جدول الامتحانات وأرقام الجلوس لكل طالب يتم إرساله إلى جميع الإدارات التعليمية خلال الأسبوع الجاري، حتى يتسنى لجميع الطلاب الاستعداد والتجهيز للامتحانات.

يذكر أنه قد تقدم لأداء امتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية في 2023 كفر الشيخ، 63 ألفًا و308 طالبا وطالبة، حيث تغيب منهم عدد 370 طالباً، وقد نجح عدد 52 ألفًا و432 طالبًا.