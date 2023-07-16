«ورش صيانة العربات والجرارات» سلامة وأمان الركاب والمعدات أولاً

حققت محطة سكك حديد صعيد مصر المفهوم المتكامل لأهم وأكبر محطة سكة حديد، فهى لا تقتصر فقط على مبنى لحجز التذاكر أو أرصفة قطارات فقط، بل تشتمل على ورشة صيانة عربات القطارات وأخرى لصيانة الجرارات، جُهزتا وفق المعايير العالمية والأكواد المصرية.

وكشف المهندس علاء الدين سعيد، مهندس تنفيذ المنشآت المعدنية، عن تفاصيل ورش الصيانة بالمحطة، التى تم الانتهاء من غالبية الأعمال بها سواء الأعمال الخرسانية أو تركيب القضبان التى تسير عليها العربات، أو الأعمال الخاصة بتعليق الأسطح، مؤكداً أن ورشة صيانة العربات تشتمل على 12 سكة، وورشة صيانة الجرارات 6 سكك، وتقع الورشتان فى مبنى مجاور لمبنى المحطة.

«سعيد»: ورشة صيانة العربات تتكون من 47 «باكية» وتم تركيب الهيكل المعدنى

وقال «سعيد»، لـ«الوطن»، إن ورشة صيانة العربات تتكون من 47 «باكية» فى 6 أمتار، أى ما يقرب من 276 متراً، وعرضها 31 متراً «عرض الونش»، وتم تركيب الهيكل المعدنى كاملاً وهو عبارة عن «جمالون» ويشتمل على سكة «الونش» المخصص لنقل عربات القطارات من مكان لآخر.

وأضاف أن مهندسى المشروع انتهوا من تركيب الصاج على الورش، وهو صاج معزول عمره الافتراضى أطول وله شهادة ضمان من الشركة الموردة له، لحماية الورش من تساقط الأمطار، وتجرى حالياً الاختبارات الأولية لصاج الورش، من خلال عمل اختبارات مياه للكشف عن صلاحية الصاج فى عدم مرور المياه منه، وتساقطها على عربات القطارات أو الجرارات.

وأوضح أن الورشة مُصممة بشكل هندسى مختلف، فلم يكن الصاج الذى يغطيها على مستوى واحد «صاج باكية أعلى وصاج باكية أسفل»، وهو ما يحقق التهوية الجيدة للمكان، وتشتمل الباكية الواحدة السفلى على 6 ألواح من الصاج والعليا 8 ألواح، وانتهى مهندسو المشروع من عمل بلاطات سير عربات القطارات والجرارات، وسيتم دهنها لدخولها العمل فعلياً.

ونوه «سعيد» بأن جميع الأعمال الهندسية بورش الصيانة تتم وفق جداول زمنية مُحددة بدقة، فضلاً عن وجود متابعات يومية من المشرفين على المشروع للوقوف على ما تم الانتهاء منه والتأكد من إتمامه بالشكل المطلوب ووفق المعايير الهندسية المحددة.

وأكد أن ورش الصيانة لها دور رئيسى فى تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، لأن قواعد السلامة والأمان تؤكد على عدم خروج أى قطار للسير على القضبان دون التأكد تماماً من صيانته جيداً سواء صيانة العربات أو الجرارات، فتهتم هذه الورش بصيانة وإعادة تأهيل الجرارات جيداً.

وتابع: «بمجرد أن يدخل الجرار أو العربة ورشة الصيانة، يبدأ عدد كبير من المتخصصين فى أداء مهام مختلفة ومتنوعة، هنا مهندس كهرباء للاطمئنان على الإنارة فى العربات والجرارات والأسلاك وموصلاتها ودرجة مأمونيتها، وآخر مهندس ميكانيكى يبدأ فى فحص المعدات الثقيلة بشكل جيد وفق قواعد ومعايير تلقّنها جيداً، ثم منها الفرامل وكل ما يتعلق بسير القطار بأمان على خطوط السكة الحديد، فضلاً عن صيانة «البوجى» الخاص بسير القطار على القضبان».

وواصل: «ثم يبدأ مهندس أجهزة التحكم الآلى فى فحص هذه النوعية من الأجهزة بشكل جيد فى الجرارات، والتى تمكن السائق من السير على الخطوط بأمان، ويبدأ عدد من المتخصصين فى تغذية الجرار بالمادة البترولية المُشغلة له، وتتم صيانة الجرارات بشكل يومى.