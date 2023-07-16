حبس عامل 4 أيام لاتهامه بالاتجار في المخدرات بحلوان

أمرت نيابة حلوان الجزئية بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة لحيازته 12 كيس من نبات مخدر الحشيش قبل توزيعها على عملائه بدائرة القسم، كما أمرت بسرعة التحريات للوقوف على نشاطهما الإجرامي واستكمال التحقيقات.

حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون

تعود تفاصيل الواقعة عندما خرجت الدورية الأمنية بقسم شرطة حلوان، في حملة أمنية ليلية لضبط الخارجين عن القانون، وأثناء السير بمنطقة المثلث اشتبه في سيارة تسير عكس الاتجاه ويقودها المدعو «محمود ح م غ»، 33 سنة، عامل ومقيم بالمثلث، وبتفتيشهما عثر بحوزة المتهم على 12 كيس حشيش وهاتف محمول، ومبلغ مالي، وتم اصطحابهما إلى ديوان القسم، وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار لتحقيق المكاسب المادية غير المشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وأمرت بالقرار السالف ذكره.

تعرف على عقوبة الاتجار بالمخدرات

وقال المحامي تامر الشايب الخبير القانوني لـ«الوطن»، إن المادة 33 من قانون العقوبات، عاقبت كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34 على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.