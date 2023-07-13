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محمد عبدالرحمن عن فيلم البعبع: المنافسة لا تقلقني.. سايبها على الله

كتب:

هبة أمين
03:43 ص | الخميس 13 يوليو 2023
محمد عبدالرحمن في فيلم البعبع

محمد عبدالرحمن في فيلم البعبع

قال الفنان محمد عبدالرحمن الشهير بـ«توتا»، إنه دائمًا ما يتمنى النجاح والتوفيق لكل الأفلام التي تنافس في دور العرض السينمائي، ويعمل ألا يشغل باله بالمنافسة، لإيمانه الشديد بأن كل من له رزق مكتوب وسيحصل عليه مهما كان الأمر، وبالتالي لا يشعر بالقلق تجاه ما يحدث في حياته ويترك الأمور دائمًا لله.

وأضاف محمد عبدالرحمن، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه عندما عرض فيلم الدعوة عامة بالسينما العام الماضي 2022، كان دائمًا ما يطمئن أبطال الفيلم بصحبته أحمد الفيشاوي وأسماء أبواليزيد، بشأن المنافسة بتأكيده لهم أن النجاح أولًا وأخيرًا في يد الله، ودائمًا ما كان يعمل على تحفيزهم وإمدادهم بالحماس، خصوصًا حسب قوله  «أنا كنت متصدّر والفيلم ده كان في وشي».

إيرادات فيلم البعبع تتجاوز 34 مليون جنيه

وفيما يخص فيلم البعبع الذي بدأ عرضه بالسينما في موسم أفلام عيد الأضحى 2023، أشار إلى أن الأمر يعد مختلفًا، لأن «البعبع» بطولة جماعية وليس محسوبًا على شخص بعينه، وقد يكون ذلك سببًا للعمل بشكل أكبر على قلب رجل واحد حرصًا على نجاح الفيلم.

أبطال فيلم البعبع

فيلم البعبع بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، محمد عبدالرحمن، محمد أنور، باسم سمرة، إنعام سالوسة، رحاب الجمل، الطفل جان رامز، الطفلة تيا حاتم،  تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي، وتجاوزت حصيلة إيراداته 34 مليون جنيه على مدار أسبوعين منذ انطلاق عرضه بالسينما.

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بقلم هبة أمين