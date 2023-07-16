ساندي تستكمل ألبومها الجديد بأغنية جديدة من توزيع «توما»

تواصل الفنانة ساندي، تسجيل أغنيات ألبومها الجديد، الذي تعمل على طرح أغنياته بشكل متتالٍ خلال الأيام الجارية.

وكشفت ساندي، لـ«الوطن»، عن أنها انتهت منذ أيام من وضع صوتها على أغنية جديدة من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما، وهندسة صوتية، ماهر صلاح.

أغنية «الرعشة» من كلمات وألحان عزيز الشافعي

وأشارت الفنانة إلى أن الأغنية سيتم إطلاقها ضمن سلسلة أغنيات ألبومها الجديد الذي بدأ بطرح أغنية «الرعشة».

وكشفت ساندي، عن أنها تفاجأت كثيرا باسم أغنية «الرعشة» حينما عرضها عليها الفنان عزيز الشافعي، مؤكدة على أن الأغنية من أفضل الأغنيات التي عرضت عليها خلال الفترة الماضية وأحبتها كثيرا.

ساندي تشارك في فيلم «تاج»

وشاركت ساندي، في فيلم «تاج» للفنان تامر حسني، الذي يعرض حاليا بدور العرض السينمائية في مصر ومختلف الدول العربية والأوروبية.