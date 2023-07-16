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مراسلة «إكسترا نيوز» تكشف عن كواليس «تحدي الجيل الذهبي» بمهرجان العلمين

كتب:

مريم جاد
09:44 م | الأحد 16 يوليو 2023
مراسلة قناة «إكسترا نيوز»

مراسلة قناة «إكسترا نيوز»

سلطت مراسلة قناة «إكسترا نيوز»، لما جبريل، الضوء على «تحدي الجيل الذهبي»، الذي أقيم على هامش مهرجان العلمين الجديدة، بمشاركة عدد كبير من لاعبي كرة القدم من الجيل الذهبي، وأبرزهم «عماد متعب، حازم إمام، أحمد حسن، حسام حسن، وليد سليمان، وجدو»، مؤكدة أن المباراة لقت تشجيعا كبيرا من الجماهير.

وأضافت، خلال التغطية الخاصة لمهرجان العلمين على شاشة «إكسترا نيوز» أن المنطقة الشاطئية بالمباراة، كانت مليئة بأعداد مهولة من الجماهير، لوجود أكثر من 40 لاعبا من الجيل الذهبي هناك، لافتة إلى وجود لقطات عديدة نالت تفضيل جماهير السوشيال ميديا، كاشفة عن فوز فريق الكابتن حسام غالي بالنهائي، أمام فريق الكابتن محمد فضل بنتيجة 7-0.

ولفتت جبريل، إلى أن تلك الأجواء أعادت ذكريات الجماهير مع كأس أمم أفريقيا 2006، التي فازت بها الفراعنة بقيادة المعلم حسن شحاتة، موضحة أن المباريات التي لعبها «الجيل الذهبي» خلال المهرجان مكونة من 4 فرق مميزة.

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بقلم مريم جاد