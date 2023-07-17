بفائدة تصل إلى 18.5%.. تفاصيل شهادات بنك الإمارات دبي الوطني ثلاث و4 سنوات

توفر البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، مجموعة من متنوعة من شهادات الادخار، التي تناسب جميع متطلبات العملاء، من بين هذه البنوك، بنك الإمارات دبي الوطني، الذي يقدم شهادات ادخار بعائد تنافسي تصل إلى 18.5%.

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، مميزات وتفاصيل شهادات إدخار 4 ، 3 سنوات، بفائدة شهرية ثابتة تصل إلى 18.5%، المقدمة من بنك الإمارات دبي الوطني.

شهادات إدخار 4 سنوات بفائدة شهرية ثابتة

- معدل الفائدة الثابتة 18% سنويا

- مدة الشهادة 4 سنوات

- صرف العائد على الشهادة: شهريا

- الحد الأدنى لإصدار الشهادة 100000 جنيه مصري، ومضاعفات 10000 جنيه، بدون حد أقصى

- لا يمكن استرداد الشهادة قبل 6 أشهر من تاريخ الإصدار

شهادة إدخار 3 سنوات الثابتة

- مدة الشهادة 3 سنوات.

معدل الفائدة 18% سنوياً تضاف الفائدة شهرياً.

- دورية صرف العائد على الشهادة: شهرياً أو ربع سنوياً أو سنوياً.

- معدل الفائدة 18.25% سنويا وتضاف الفائدة ربع سنوياً.

- معدل الفائدة 18.5% سنوياً وتضاف الفائدة سنوياً.

- الحد الأدنى لإصدار الشهادة 100000 جنيه مصري، بدون حد أقصى.

- لا يمكن استرداد الشهادة قبل 6 أشهر من تاريخ الإصدار.