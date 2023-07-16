كيف تحصل على 3000 جنيه شهريا من شهادات الادخار بـ3 بنوك؟.. إليك التفاصيل

تقدم العديد من البنوك، باقة متنوعة من الأوعية الادخارية التي من خلالها يستطيع المواطن أن يحقق دخلًا شهريًا كبيرًا بجانب راتبه الشهري، وهو ما يحسن الدخل للمواطنين.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، كيفية تحقيق دخل شهري قد يصل إلى 3000 جنيه شهريًا، من خلال شهادات عدد من البنوك في مصر، بدوريات صرف متنوعة أو محددة، وعوائد ثابتة أو متغيرة، ونرصد أعلى شهادات ادخار في 3 بنوك.

شهادة البنك الأهلي المصري الشهادة البلاتينية

- لمدة 3 سنوات.

- الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- نوع العائد ثابت طوال فترة الشهادة.

- العائد 19% شهريًا.

شهادة بنك مصر «القمة»

- لمدة 3 سنوات.

- الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- نوع العائد ثابت طوال فترة الشهادة.

- العائد 19% شهريًا.

شهادة بلس من البنك الأهلي المتحد

- لمدة 3 سنوات.

- الحد الأدنى للشراء 50 ألف جنيه ومضاعفاتها.

- نوع العائد ثابت طوال فترة الشهادة.

- العائد 19% شهريًا.

تحقيق عائد 3000 جنيه شهريًا

وعند حساب العائد السنوي من الشهادات التي تتيحها البنوك القمة 3 سنوات، في حالة استثمار مبلغ 600 ألف جنيه على نسبة الفائدة 19% يكون أمام العميل فرصة لتحقيق دخل قيمته 3000 جنيه شهريًا.