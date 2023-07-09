أين تذهب الحيوانات خلال تطوير حديقة الجيزة؟.. «الزراعة» تكشف مكان إقامتها

قال أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّه جرى وضع خطة للتعامل مع الحيوانات خلال فترة التطوير، التي تستمر لمدة 18 شهرا، بداية من اليوم الأحد وحتى الانتهاء من خطة التطوير.

وأوضح إبراهيم لـ«الوطن»، أنّ الحيوانات ستبقى في الحديقة بالجيزة خلال فترة التطوير لتلقي الرعاية البيطرية والتغذوية المطلوبة، تحت إشراف هيئة الخدمات البيطرية وإدارة الحديقة التابعتين لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث تتم خطة التطوير على عدة مراحل ووفق برنامج زمني محدد، يتم فيها نقل الحيوانات من موقع لآخر حتى يتسنى الحفاظ على الأشجار والمباني التراثية في الحديثة، وهو أمر يخضع لإجراءات علمية غاية في الدقة لما تشكله الحيوانات والأشجار والمباني من ثروة لا يمكن تعويضها، لافتا إلى أنّ العاملين بالحديقة من أطباء وعمال وكلافين يمتلكون الخبرات الكافية لتنفيذ ذلك بالتعاون مع الجهات المطورة.

تطوير حديقة حيوان الجيزة

وتابع أنّ تطوير حديقة الحيوان يخضع لإشراف الاتحاد الأفريقي لحدائق الحيوان، والاتحاد الدولي لحدائق الحيوان، من خلال تحالف بعض الشركات الوطنية المصرية الخالصة، وعلى رأسها شركة المشروعات للإنتاج الحربي، كما ستبقى الحديقة ملكا لوزارة الزراعة وتحت الإشراف الفني لهيئة الخدمات البيطرية.

ولفت إلى أنّ الاتحاد الأفريقي لحدائق الحيوان وافق على مشروع التطوير والتصميم الهندسي باعتباره خطوة مهمة، تسهم في عودة الحديقة إلى التصنيف الدولي لحدائق الحيوان الذي خرجت منه 2004 بسبب عدم اتباع المعايير الدولية في إيواء الحيوانات.

استقدام حيوانات جديدة ونادرة

وأشار إلى أنّ الحديقة ستشهد استقدام حيوانات جديدة ونادرة لم تكن موجودة من قبل، من حيث النوع والكمية، كما سيتم الحفاظ على طابع الحديقة التراثي وكذلك النباتات والأشجار النادرة.