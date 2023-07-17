القبض على متهم حاول سرقة جواهرجي بـ«رشة شطة» في الهرم

تمكنت مباحث الهرم من القبض على عاطل حاول سرقة جواهرجي، بأن ألقى عليه محلول من الشطة، وجرى إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من المقدم أحمد عصام رئيس مباحث الهرم، يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بضبط أحد الأشخاص حال شروعه سرقة محل جواهراجي، وعلى الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث المقدم أحمد عصام رئيس المباحث، والقوة المرافقة له بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة.

وبالانتقال جرى التقابل مع صاحب المحل 50 سنة، والذي أفاد بأن أحد الأشخاص حضر اليوم، وطلب منه سلسلة ذهبية، ثم أخرج محلول شطة وألقاه على وجه، وفر هاربا، إلا أن الشرطة تمكنت من ضبطه، وتبين أنه عاطل 30 سنة.

وبمواجهته أمام اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث، اعترف بارتكابه الواقعة، وأنه من مدمني المخدرات، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.