استعدادات مكثفة قبل ملتقى الوظائف بالمنوفية.. يوفر 3500 فرصة عمل

تستعد محافظة المنوفية، لانطلاق ملتقى التوظيف الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة» ومحافظة المنوفية، إذ ينطلق السبت المقبل، لمدة يومين، إذ يوفر 3500 فرصة عمل في مجالات مختلفة.

تفاصيل متلقى التوظيف في المنوفية

أكد الدكتور محمد سلامة وكيل مديرية الشباب والرياضة في المنوفية، أن المحافظة جاهزة لاستقبال ملتقى التوظيف، من خلال التنسيق المستمر بين الشباب والرياضة وحياة كريمة ومحافظة المنوفية، مؤكدا أنه جرى الانتهاء من وضع اللمسات النهائية حول المبادرة، التي تلقى اهتماما كبيرا من المواطنين، خاصة الشباب في المحافظة.

وأضاف وكيل مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المتطوعين التابعين لمديرية الشباب والرياضة في المحافظة، سينسقون في مكان المتلقى، الذي سيكون في نادي سيتي كلوب بشبين الكوم، وسيوفر الآلاف من فرص العمل في المجلات المخلتفة.

وظائف ملتقى العمل بالمنوفية

أكدت محافظة المنوفية، في بيان، أن ملتقى التوظيف الذي مقررا له يومي 22 و23 يوليو المقبلين، سيوفر أكثر من 3500 فرصة عمل في حوالي 20 شركة في المجالات المختلفة، كما تتيح مديرية الشباب والرياضة وحياة كريمة، تدريب الشباب على تجهيز الـC.V الخاص بهم بشكل احترافي، وتنمية مهاراتهم، وتأهليهم لسوق العمل منذ اليوم الاثنين، حتى الأربعاء بمقر مديرية الشباب والرياضة.