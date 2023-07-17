القوات الأوكرانية تستهدف دونيتسك وزايتسيفو بـ14 قذيفة

أطلقت القوات الأوكرانية، 14 قذيفة من عيار 155 و152 ملم، على دونيتسك وزايتسيفو، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق، دوت صافرات الإنذار للتحذير من غارات الجوية في 5 مناطق بأوكرانيا: «سومي- بولتافا- خاركيف- دنيبروبتروفسك- كيروفوجراد»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

كما دوت صافرات الإنذار، للتحذير من غارات جوية في: «كييف-كييفسكي- بولتافا- سومي- خاركوف- تشيركاسي- تشرنيخيف».

وفي وقت لاحق، أشارت وسائل إعلام أوكرانية، إلى دوي انفجارات في الأجزاء الخاضعة لسيطرة «كييف» في «مقاطعة خيرسون».

إصابة 7 في قصف روسي على أحد أحياء خاركيف

وكان مسؤولان محليان، أعلنا في وقت سابق، أصيب 7 أشخاص، في قصف روسي على أحد أحياء خاركيف، أكبر مدينة في شرق أوكرانيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

ودمرت مجموعة «فوستوك» للقوات الروسية، جميع مجموعات المشاة الأوكرانية، التي كانت تحاول الهجوم في اتجاه زابوريجيا، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية.

وقال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إنه يود أن يقول إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي «هذا يكفي أنت بحاجة إلى عقد صفقة»، معربا في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية، عن نيته، في حال فاز في الانتخابات الرئاسية المقررة في بلاده العام المقبل 2024، السعي للتوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا.

وأشار ترامب، إلى أنه سيتصل بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لإبرام اتفاق مع الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي، مضيفا أنه سيبرم اتفاقا في يوم واحد.

مصدران أمميان: «صفقة الحبوب» لم يتم تجديده حتى الآن

وكان مصدران بمنظمة الأمم المتحدة، قال في وقت سابق، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «تاس» الروسية، إن مبادرة حبوب البحر الأسود «صفقة الحبوب»، لم يتم تجديده حتى الآن، وأضاف المصدران: «نحن ننتظر موقف موسكو وكل شيء ممكن»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وقال وزير الخارجية البرازيلي، ماورو فييرا، إن الرئيسان، الروسي، فلاديمير بوتين والبرازيلي لولا دا سيلفا، سيكونان قادرين على الاجتماع قريبًا، وستكون الفرصة في «قمة بريكس» التي تضم إلى جانب روسيا والبرازيل كل من «الهند- الصين- جنوب أفريقيا»، في جنوب إفريقيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.