علماء مصريون بألمانيا يكشفون تجربتهم في تطوير القطاع الطبي

قال الدكتور خالد الصياد، أستاذ علاج الأورام بالإشعاع في جامعة مونستر الألمانية، إن العلماء المصريين في ألمانيا، يستهدفون نقل التقنيات المتقدمة لمقدمي الخدمات في مصر، إذ جرى تنظيم العديد من المؤتمرات المختلفة.

إسراع علاج أورام الجلد

ذكر «الصياد»، خلال مداخلة ببرنامج «من مصر»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة CBC، أنه توصل من خلال مجموعة من الأبحاث، إلى طريقة سريعة لإسراع علاج أورام الجلد في 8 أيام فقط، حيث نجح في تقليل جرعات العلاج الإشعاعي التي كانت تصل إلى 70 جرعة للمريض، على مدار 7 أسابيع إلى 8 جرعات فقط خلال 8 أيام، الأمر الذي أدى إلى تقليل الآثار الجانبية للعلاج الإشعاعي، إلى حد بعيد عن السابق.

في سياق متصل، قال الدكتور محمد جمال، رئيس اللجنة الطبية بجمعية جسر الألمانية للتبادل العلمي، المدير الطبي لمركز أطفال الأنابيب بشمال غرب ألمانيا، إنه بمشاركة مجموعة من العلماء المصريين في ألمانيا ودول أوروبية، يعملون على نقل التقنيات الطبية المتقدمة في التخصصات المختلفة إلى مصر.

استحداث برنامج تدريبي طبي

أضاف محمد جمال: «تعلمنا وحصلنا على تخصصات دقيقة، وقررنا نقل هذه الخبرات والعودة بالنفع لوطننا مصر، وهدفنا تقديم العلوم والوصول لشباب الأطباء»، لافتًا إلى أن المؤسسة نجحت في استحداث برنامج تدريبي طبي مع الجهات الرسمية داخل مصر، وأبرزها نقابة الأطباء، وهدفنا نقل العلم من الخبرات الجامعية الألمانية.

وواصل محمد جمال، «قدمتنا برنامج تعليمي طبي مستمر يحاضر فيه أكثر من 30 عالما مصريا في ألمانيا ودول أوروبية أخرى».