أوسوريو يعلن الاستغناء عن نجمي الزمالك رسميا

أعلن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لنادي الزمالك، رحيل البنيني سامسون والمغربي أحمد بلحاج، بشكل رسمي عن صفوف الفريق الأبيض بانتهاء الموسم الحالي.

وأضاف أوسوريو، في المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وفاركو :"لم أعد بحاجة لجهود سامسون وبلحاج وسيتم الاستغناء عنهما بشكل رسمي".

الزمالك يتعادل أمام فاركو 2-2 في ختام الدوري

وأنهى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، مشواره في بطولة الدوري الممتاز، بتعادل 2-2 أمام فاركو في المباراة التي أقيمت أمس على ستاد القاهرة الدولي، ضمن لقاءات الأسبوع الـ 34 بالمسابقة المحلية.

وتقدم الزمالك في الشوط الأول بهدفين، سجلهما سيد عبدالله نيمار وإبراهيما نداي في الدقيقتين 26 و31، ونجح فاركو في العودة بالنتيجة عن طريق السوداني سيف تيري، الذي سجل ثنائية في الدقيقتين 60 و72 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة، اختتم الزمالك موسمه باحتلال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما رفع رصيده إلى 60 نقطة، فيما وصل فاركو إلى النقطة 42، احتل بها المركز التاسع، بفارق الأهداف عن نادي سموحة.