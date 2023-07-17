الزمالك يقرر الإطاحة بـ 10 لاعبين من الفريق بعد انتهاء البطولة العربية

يستعرض «الوطن سبورت»، قائمة الراحلين عن نادي الزمالك خلال الفترة الحالية، في ظل رغبة خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق، في تدعيم صفوف الأبيض في أكثر من مركز، بداية من الموسم المقبل.

قائمة الراحلين عن الزمالك نهاية الموسم الجاري

وأكد مصدر مسؤول داخل النادي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، أن النادي حسم رحيل أول لاعب وهو سامسون أكينيولا، الذي طالب المدرب برحيله عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري بصورة نهائية، وذلك لعدم الاقتناع بشكل نهائي بالمستويات التي يقدمها رفقة الفريق، خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح المصدر: «هناك 10 لاعبين داخل نادي الزمالك، ضمن قائمة المرشحين للرحيل عن النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لكن سيجرى حسم موقفهم عقب المشاركة في مسابقة البطولة العربية، خاصة أن مسؤولي النادي يرفضون فكرة رحيل أي لاعب عن صفوف الفريق بخلاف سامسون أكينيولا، إلا بعد انتهاء مشوار الفريق في مسابقة البطولة العربية».

أوسوريو يرفض رحيل أي لاعب بالزمالك

وتابع: «خوان كارلوس أوسوريو طلب عدم رحيل أي لاعب عن صفوف الفريق، في ظل عدم رفع إيقاف القيد عن النادي خلال الفترة الأخيرة، وطالب بضرورة بقاء اللاعبين كافة، وحسم موقفهم النهائي عقب انتهاء مشوار الفريق في مسابقة البطولة العربية»، مطالبا بضرورة التعاقد مع مدافع للفريق يجيد اللعب بالقدم اليسري خلال الفترة المقبلة.