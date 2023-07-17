عاجل.. بيراميدز يعرض راتبا سنويا ضخما على طارق حامد لضمه لصفوفه

يترقب مسؤولو نادي بيراميدز، مصير طارق حامد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي، تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما أكدت تقارير سعودية، استقرار مسؤولي النادي على رحيله.

تفاصيل عرض بيراميدز للتعاقد مع طارق حامد

ووفقًا لمصدر مُقرب من طارق حامد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، فإن «مسؤولي بيراميدز، دخلوا في مفاوضات مع طارق حامد، من أجل الفوز بخدماته الفنية، خلال الموسم الحالي؛ إذ جرى عرض الحصول على خدمات اللاعب مُقابل حصوله على 20 مليون جنيه راتبًا سنويًا صافي الضرائب، مع وجود 5 ملايين جنيه حال تحقيق الفريق بطولة محلية أو قارية، على أن يوقع 3 مواسم بزيادة مليون جنيه».

وأضاف المصدر: «طارق حامد أجل البث في عرض بيراميدز، في ظل رغبته الأولى، وهي الاستمرار بالدوري السعودي، سواء مع ناديه اتحاد جدة أو أي نادٍ آخر».