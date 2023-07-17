تشييع جثامين زوجين و3 أبناء ببني سويف لقوا مصرعهم في حادث تصادم بالبحيرة

شيع أهالي مدينة بني سويف، منذ قليل، جثامين ضحايا حادث تصادم طريق الضبعة، والذي وقع مساء أمس الأحد، وأسفر عن مصرع زوجين و3 أبناء، إثرحادث سيارة ملاكي، كانوا يستقلونها.

وأدى الأهالي صلاة الجنازة على الضحايا، بمسجد الأباصيري، وجرى تشييع الجثامين إلى مثواهم الأخير.

مصرع زوجين و3 أبناء في حادث مروري

تعود تفاصيل الحادث إلى ورود إخطار لمديرية أمن البحيرة، يفيد وقوع حادث مروري على طريق الضبعة، ما أسفر عن مصرع زوجين و3 أبناء وإصابة الابن الرابع، وجرى نقل الضحايا إلى مشرحة مستشفى وادي التخصصي، قبل أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتصريح بدفن الجثامين.

ضحايا الحادث

وأسفر الحادث عن وفاة زوجين وأبنائهما الثلاثة، وجميعهم يقيمون في محافظة بني سويف، وهم ياسر جلال عبد المجيد، 49 سنة، محام، وزوجته هدى عبد المنعم أحمد، 45 سنة، وأبنائهم «محمد»، و«فاطمة» و«ندى»، بينما أصيب الابن الرابع «جلال» بنزيف في المخ وكسر بقاع الجمجمة، وجرى نقله إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

حزن في محافظة بني سويف

وسادت حالة من الحزن في محافظة بني سويف، لوفاة الأسرة، حيث تجمع عدد كبير من الأهالي أمام مسجد الأباصيري بمدينة بني سويف، انتظارًا لوصول الجثامين، وجرى تادية الصلاة عليهم، وتشييع الجثامين إلى مثواهم الأخير.

وقال محمد سمير أحد الأهالي:" رحمة الله عليه كان محبوبًا من الجميع، سواء من جيرانه او اصدقائه وأهله، لم نسمع يومًا لو مشكلة، الجميع في فاجعة، ربنا يتولى الجميع برحمته.

ونعى نادي بني سويف الرياضي وفاة أحد الأبناء، وهي فاطمة ياسر جلال، لاعبة كرة اليد بالنادي، بينما نعى العديد من المحامين وفاة الأب والأسرة.