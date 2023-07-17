تواصل الإدارة العامة للمرور حملاتها على الطرق والمحاور الرئيسية، لضبط مخالفات تجاوز السرعة المقررة ومخالفات عدم وضع الملصق الإلكتروني، وضبط قائدي السيارات من متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة.

وينتشر رجال المرور على الطرق والمحاور الرئيسية لتسيير الحركة أمام قائدي المركبات، والاستعانة بالأوناش المرورية لرفع السيارات المتعطلة التي قد توقف الحركة المرورية.

تفاصيل الحالة المرورية

أما عن تفاصيل الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية صباح اليوم، فظهرت كثافات متحركة في شارعي الهرم وفيصل ومحور صفط وشارع السودان وأعلى الطريق الدائري.

كما ظهرت كثافات متحركة في شارع جسر السويس باتجاه العباسية ورمسيس أعلى كوبري أكتوبر، وفي مناطق مصر الجديدة والمطرية وعين شمس، وفي محور 26 يوليو.

أما عن منطقة العباسية وميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وروكسي، فظهرت كثافات مرورية متحركة، وكذلك في ميدان النهضة وصولا إلى مناطق بولاق وإمبابة وشارع فيصل فقد ظهرت كثافات مرورية متحركة، وكذلك بشارع رمسيس ونفق الأزهر.