«التنظيم والإدارة» يعلن عن وظيفة بهيئة الطاقة الذرية.. الخطوات والشروط

يواصل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الإعلان عرض الوظائف الحكومية الشاغرة، بالجهاز الإداري للدولة والوزارات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والأجهزة الحكومية، التي تخطر الجهاز بالإعلان عن شغل الوظائف الخالية بها.

تفاصيل الوظيفة الحكومية الخالية المطروحة

ومن بين الوظائف الشاغرة المتاحة التي أعلن عنها الجهاز المركزي لـ التنظيم والإدارة، اليوم، وظيفة بهيئة الطاقة الذرية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وجاءت تفاصيلها على النحو التالي:

- بيانات الوظيفة: رئيس الإدارة المركزية للأمن.

- الجهة طالبة الإعلان: هيئة الطاقة الذرية.

- المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية.

- المجموعة النوعية: الوظائف القيادية.

-الجهة التابع لها: وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

- وصف الوظيفة: تقع هذه الوظيفة على رأس الإدارة المركزية للأمن بهيئة الطاقة الذرية – وتتبع مباشرة رئيس الهيئة ويختص شاغل هذه الوظيفة دون غيرها من وظائف وحدات الأمن بالهيئة بالاتصال بجهات الامن المختلفة وتلبية احتياجاتها.

المهارات المطلوبة في المتقدمين للوظيفة

- خبرة في تأمين المنشآت ضد أعمال التخريب المادي والمعنوي.

- خبرة في تأمين جميع وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية والبريدية

- تأمين القرارات التي تتخذها الهيئة التي لها طابع السرية.

- خبرة في وضع المعايير التي يتعين الالتزام بها في تحديد القدر المسموح به من البيانات والإحصائيات وغيرها من المعلومات التي تتعلق بالنشاط سواء إلى الأفراد أو الجهات تبعا لدرجة سريتها.

- خبرة في نشر الوعي الأمني بين الأفراد الذي يتم ترشيحهم للسفر خارج البلاد ضد مختلف المحاولات التي يتعرضون لها.

المهارات الفنية

-أن يكون لديه القدرة على القيادة والتوجيه.

- حسن التصرف وإيجاد حلول مناسبة لمواجهة معوقات العمل.

– خبرة في مجال العمل الأمني - المعرفة بعلوم الحاسب الآلي.

- إجادة لغة أجنبية.

- سنوات الخبرة: قضاء مدة بينية مقدرها عام على الأقل في وظيفة قيادية من المستوى الأدنى مباشرة أو قضاء مده بينية قدرها ثمانية عشر عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

شروط المتقدمين للوظيفة

- شروط المؤهل: مؤهل عالي يتوافق مع نوع وطبيعة العمل.

- المستندات المطلوبة: بيان بالحالة الوظيفية للمتقدم معتمدا من جهة العمل الأصلية بالنسبة للمتقدمين من داخل الجهاز الإداري للدولة.

- شهادة خبرة عملية معتمدة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة.

- بيان عن أبرز انجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك من أصل + 7 نسخ ورقيا.

- مقترح لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط إجراءاته ويراعى في المقترح أن يتضمن أهدافا محددة زمنيا وقابلة للقياس في حدود الإمكانيات المالية والبشرية المتاحة من أصل + سبع نسخ ورقيا.

- عدد 7 صور شخصية حديثة - صورة بطاقة الرقم القومي حديثه والأصل للاطلاع.

- تقدم الطلبات شخصيا باليد إلى رئيس الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بالهيئة الكائنة 3شارع احمد الزمر بمدينة نصر في أيام العمل الرسمية عدا يومي الجمعة والسبت والعطلات الرسمية من الساعة العاشرة صباحا إلى الثانية ظهرا لمدة شهر من تاريخ الإعلان طبقا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وفقا لاشتراطات شغل الوظيفة والموضحة بلوحه الإعلانات بالهيئة بالعنوان الموضح بعالية - ولن يلتفت إلى الطلبات التي ترد بالبريد أو بعد الموعد المحدد في الإعلان.

بيانات الإعلان

- حالة الوظيفة: وظيفة خالية.

- بداية الإعلان:2023/07/17.

- نهاية الإعلان:2023/08/16.