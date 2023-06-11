تعيينات وزارة الكهرباء.. اعرف طريقة التقديم لوظائف المهندسين والفنيين

حددت الشركة المصرية لنقل الكهرباء طريقة التقديم للراغبين لشغل الوظائف «مهندس كهرباء قوي - فني كهرباء» التي أعلنت عنها وفقا للإعلان رقم 2 لسنة 2023 من خلال رفع ملف بصيغة pdf‏ للمستندات على موقع الشركة الرسمي وحتى نهاية يوم 15 من شهر يونيو الجاري 2023 على موقع الشركة الرسمي https://eetc.gov.eg‏.

الشروط الواجب توافرها للمتقدمين لشغل وظائف المهندسين والفنيين

وكشفت الشركة المصرية لنقل الكهرباء في الإعلان رقم 2 لسنة 2023 الشروط الواجب توافرها للراغبين في التقديم لوظائف «مهندس كهرباء قوي - فني كهرباء» وهي كالتالي:

** فني كهرباء

أن يكون حاصلًا على دبلوم ثانوي صناعي نظام الثلاث سنوات أو نظام الخمس سنوات - معهد فني صناعي تخصص كهرباء للعمل بنظام التشغيل بنظام الورادي - ألا يزيد السن على 32 سنة عند التقدم لمهندس كهرباء قوي وعن 30 سنة لفني الكهرباء - أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو معافى منها إعفاءً نهائيًا - أن يكون مصري الجنسية - اجتياز الاختبارات المطلوبة - يتمّ التعاقد مع الحاصلين على أعلى الدرجات في الاختبارات طبقًا لحاجة الشركة بمواقعها المختلفة وطبقًا لمحل الإقامة المدون ببطاقة الرقم القومي.

**مهندس كهرباء قوي

أن يكون المتقدم حاصلًا على بكالوريوس الهندسة تخصص كهرباء قوى بتقدير عام لا يقل عن جيد مقيد بنقابة المهندسين للعمل بنظام التشغيل بنظام الورادي.

المستندات المطلوبة في المتقدمين لشغل وظائف المهندسين والفنيين

وحددت الشركة المصرية لنقل الكهرباء وفقا للإعلان رقم 2 لسنة 2023 عدد من المستندات يجب ان يتقدم بها الراغبين في شغل الوظائف وهي كالتالي:

- السيرة الذاتية منسوخة على الحاسب الآلي مرفقًا بها الآتي:

- صورة شخصية حديثة.

- صورتان من شهادة التخرج.

- شهادة القيد بالنقابة للمهندسين فقط.

- صورة من شهادة الميلاد.

- صورة من بطاقة الرقم القومي (وجهين) سارية.

- 6 صور من شهادة إتمام التجنيد أو الإعفاء النهائي من التجنيد الإلزامي وجهين.