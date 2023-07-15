تعرف على سعر اليورو اليوم السبت 15-7-2023 في البنوك
كتب:
مريم حنفي
10:18 ص | السبت 15 يوليو 2023
سعر اليورو اليوم
استقر سعر اليورو اليوم السبت 15-7-2023 في البنوك، وذلك في ظل الهدوء الذي تشهده كل البنوك المصرية منذ عده أشهر وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، سعر اليورو اليوم السبت 15-7-2023 في البنوك، وفق المواقع الرسمية لها والذي جاء كما يلي:
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري اليوم
- سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري اليوم السبت 34.22 جنيه للشراء و34.54 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك مصر
- بلغ سعر اليورو في بنك مصر 34.22 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ 34.47 جنيه.
سعر اليورو في البنك التجاري الدولي «CIB»
- وبالنسبة لسعر اليورو في البنك التجاري الدولي «CIB» اليوم السبت، سجل 34.64 جنيه للبيع أما سعر الشراء فسجل 34.33 جنيه.
سعر اليورو في بنك الإسكندرية
- سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية اليوم، 34.33 جنيه للشراء 34.62 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية
- فيما يسجل سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية، 34.22 جنيه للشراء أما سعر البيع سجل 34.50 جنيه.
سعر اليورو في بنك «كريدي أجريكول»
- وعن سعر اليورو في بنك «كريدي أجريكول» اليوم، فيبلغ للشراء 33.53 جنيه، و33.70 جنيه للبيع.