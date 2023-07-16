استقرار سعر اليورو اليوم الأحد 16-7-2023 في البنوك

شهد سعر اليورو اليوم الأحد 16-7-2023 في البنوك التي تعمل في السوق المصري، استقرارا كبيرا، وسجل متوسط سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري نحو 34.46 جنيه للشراء، و34.57 جنيه للبيع، وفق ما أعلنه البنك المركزي المصري عبر موقعه الرسمي في آخر تحديث.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

واستقر سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري، عند 34.68 جنيه للبيع، و34.45 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم بنك مصر

وبلغ سعر اليورو اليوم في بنك مصر، 34.68 جنيه للبيع و34.45 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي

ووصل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي 34.68 جنيه للبيع، و34.45 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم البنك التجاري الدولي CIB

وسجل سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB نحو 34.51 جنيه للبيع و34.33 جنيه للشراء.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وبلغ سعر اليورو اليوم في بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 33.96 جنيه للبيع، و33.57 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

واستقر سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة عند 34.14 جنيه للبيع، و33.95 جنيه للشراء.