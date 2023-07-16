كم بلغت خسائر الذهب منذ بداية يوليو؟.. عيار 21 يفقد 115 جنيهاً بالجرام

واصلت أسعار الذهب هبوطها لتسجل مزيداً من الخسائر المتتالية، منذ بداية شهر يوليو الجاري، وذلك بعد موجة ارتفاعات خلال شهر يونيو الماضي، إذ بلغت خسائر الجرام نحو 131 جنيهاً بالنسبة لعيار 24، فيما بلغت خسائر عيار 21 نحو 115 جنيهاً للجرام، لتبلغ خسائر جميع الأعيرة نحو 470 جنيهاً، منذ بداية يوليو 2023.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، خسائر الذهب منذ بداية شهر يوليو 2023.

جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم الأحد، 2175 جنيهاً، مقارنة بـ2290 جنيهاً في بداية شهر يوليو الجاري، لتقدر الخسائر بنحو 115 جنيهاً للجرام.

جرام الذهب عيار 24

ويتداول سعر جرام الذهب عيار 24، اليوم الأحد، عند 2486 جنيهاً، مقارنةً مع 2617 جنيهاً، في بداية شهر يوليو الجاري، بخسائر تقدر بنحو 131 جنيهاً للجرام.

خسائر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، اليوم الأحد، 1864 جنيهاً، مقارنةً مع 1917 جنيهاً، في بداية شهر يوليو الجاري، لتكون الخسائر 53 جنيهاً للجرام.

جرام الذهب عيار 22

ويتداول سعر جرام الذهب عيار 22، اليوم الأحد، عند 2279 جنيهاً، مقارنةً مع 2383 جنيهاً في بداية شهر يوليو، لتكون الخسائر 104 جنيهات.

جرام الذهب عيار 14

يتداول سعر جرام الذهب عيار 14، اليوم الأحد، عند 1450 جنيهاً، مقارنة بـ1517 جنيهاً في نهاية شهر يونيو الماضي، لتكون الخسائر 67 جنيهاً للجرام.

خسائر الجنيه الذهب

ويتداول سعر الجنيه الذهب، اليوم الأحد، عند مستوى 17400 جنيها، مقارنةً بـ18400 جنيه في نهاية شهر يونيو الماضي، لتقدر الخسائر بنحو 1000 جنيه مصري لكل جنيه ذهب.