أسعار البيض اليوم الجمعة 16-6-2023 في الأسواق والمحلات.. استقرار ملحوظ

شهدت أسعار البيض اليوم الجمعة 16-6-2023 في الأسواق والمحال، استقرارًا، إذ تتراوح الأسعار بين 105 و106 جنيهات للطبق بأرض المزرعة، بحسب بيانات بورصة الدواجن، وتصريحات فؤاد فهمي عضو شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة لـ«الوطن».

ونرصد في السطور التالية أسعار البيض اليوم الجمعة 16-6-2023 في الأسواق والمحال، سواء في أرض المزرعة أو للمستهلك، بحسب عضو شعبة الدواجن.

أسعار البيض اليوم

وسجلت أسعار البيض اليوم الجمعة 16-6-2023 في الأسواق والمحال، 105 جنيهات لكرتونة البيض الأبيض في أرض المزرعة، وتصل إلى المستهلك بسعر 112 جنيهًا، وفقا لتصريحات عضو شعبة الدواجن.

أسعار البيض الأحمر اليوم

وعن أسعار البيض الأحمر اليوم، سجل في أرض المزرعة سعر 106 جنيهات للكرتونة، وتصل إلى المستهلك بـ115 جنيهًا، بحسب فهمي.

أسعار البيض البلدي اليوم

وسجلت أسعار البيض البلدي اليوم الجمعة 16-6-2023، بالنسبة للطبق 125 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم

وعن أسعار الدواجن البيضاء اليوم، في أرض المزرعة، سجلت 68 جنيهًا و70 جنيهًا للكيلو في أرض المزرعة، وتصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 73 و75 جنيهًا، وفقا لعضو شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة.