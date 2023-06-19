أسعار البيض اليوم الاثنين 19-6-2023 في الأسواق والمحلات.. هدوء ملحوظ

تواصل أسعار البيض اليوم الاثنين 19-6-2023 في الأسواق والمحلات استقرارها التي تشهده منذ عدة أيام، وذلك بعد أن تراجعت الأسعار الفترة الماضية بسبب الإفراجات الجمركية عن العديد من الأعلاف كما ساهمت تلك الافراجات في انخفاض أسعار الدواجن والكتاكيت والأعلاف أيضًا ليس البيض فقط في ظل أن هناك توقعات بمزيد من التراجعات الفترة القادمة خاصة بعد انتهاء عيد الأضحى المبارك وفقًا لما صرح به حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة الإسكندرية التجارية لـ«الوطن».

أسعار البيض اليوم الاثنين في المزرعة

وأضاف «المنوفي» أنَّ سعر البيض الأبيض يسجل اليوم الأثنين في المزرعة 97 جنيهًا فيما يبلغ سعر البيض الأحمر 98 جنيهًا أرض مزرعة ويسجل البيض البلدي 105 داخل المزرعة.

سعر كرتونة البيض اليوم

وتابع أنَّ سعر كرتونة البيض الأبيض تسجل اليوم في الأسواق 118 جنيهًا، وتبلغ كرتونة البيض الأحمر 120 جنيهًا، كما تسجل كرتونة البيض البلدي للمستهلك 130 جنيهًا.