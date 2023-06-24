أسعار البيض اليوم السبت 24-6-2023 في الأسواق والمحلات.. اعرفها

تواصل أسعار البيض اليوم السبت 24-6-2023 في الأسواق والمحلات استقرارها التي تشهده منذ عدة أيام، وذلك بعد أن تراجعت الأسعار الفترة الماضية بسبب الإفراجات الجمركية عن العديد من الأعلاف، وفقًا لما صرح به حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة الإسكندرية التجارية لـ«الوطن».

أسعار البيض اليوم السبت في المزرعة

وأضاف «المنوفي» أنَّ سعر البيض الأبيض يسجل اليوم السبت في المزرعة 97 جنيهًا فيما يبلغ سعر البيض الأحمر 98 جنيهًا أرض مزرعة ويسجل البيض البلدي 105 جنيهات داخل المزرعة.

سعر كرتونة البيض اليوم

وتابع أنَّ سعر كرتونة البيض الأبيض تسجل اليوم في الأسواق 110 جنيهات، وتبلغ كرتونة البيض الأحمر 115 جنيهًا، كما تسجل كرتونة البيض البلدي للمستهلك 125 جنيهًا.