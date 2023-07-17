مسؤول روسي يتهم أوكرانيا بشن هجوم على جسر القرم

اتهم رئيس برلمان القرم فلاديمير كونستانتسنوف، السلطات الأوكرانية بتنفيذ عملية إرهابية لاستهداف جسر القرم، فجر اليوم الاثنين، أسفر عن مقتل شخصين وإصابة طفل بجروح، نقلا عن قناة «روسيا اليوم».

وأضاف عبر حسابه في «تليجرام» أن السيطرة على كامل ساحل البحر الأسود وتحرير خيرسون ونيكولايف وأوديسا، سيمنع كييف من مهاجمة شبه جزيرة القرم، مطالبا بعدم عقد أي صفقات مع أوكرانيا حتى لا تستغل هذه الصفقة لضربنا، وفق قوله.

إيقاف حركة المرور فوق جسر القرم

وأشارت القناة إلى أنه جرى إيقاف حركة المرور فوق جسر القرم، إثر مقتل شخصين وإصابة طفل، موضحة أن وكالات إنفاذ القانون وجميع الخدمات المعنية تعمل في المكان.

وفي سياق متصل، أوفدت لجنة التحقيقات الروسية محققين إلى جسر القرم؛ للتحقيق في ملابسات الحادث، ولم تؤكد وزارة النقل الروسية التقارير عن تضرر دعامات الجسر، مشيرة إلى أن أضرارا لحقت بجزء من طريق السيارات على الجسر.