تحرير 17 محضرا ضد أكشاك السجائر في بني سويف بسبب الاحتكار والأسعار

كشف المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببني سويف، عن شن عدد من الحملات التموينية المتنوعة على محلات وأكشاك بيع السجائر بمختلف قرى ومدن المحافظة، بالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك على مدار الأسبوع.

محاضر تموينية متنوعة ضد محلات وأكشاك بيع السجائر في بني سويف

وقال «عبد الله»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحملات التموينية حررت 17 محضرا ضد محلات بيع السجائر والدخان، تنوعت بين 6 محاضر للمسؤولين عن محال بيع السجائر والدخان لحيازتهم وعرضهم للبيع سجائر مستوردة مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات، ولعدم توافر الفواتير والمستندات الدالة على مصدرها، حيث تمكنت الحملة من ضبط 2239 علبة سجائر مستوردة مختلفة الأنواع مجهولة المصدر.

محاضر للمحال بسبب احتكار السجائر

وتابع: كما تمكنت الحملات التموينية التي شنها في محافظة بني سويف على مدار أسبوع من تحرير محضرين ضد المسؤولين عن محلات بيع السجائر والدخان، لقيامهم بالامتناع عن بيع السجائر بغرض تجميعها وتخزينها واحتكارها وبيعها بالسوق السوداء بأسعار مرتفعة لجمهور المستهلكين، وتم التحفظ على 260 علبة سجائر أخرى، كذلك تحرير 9 محاضر ضد المسؤولين عن محال بيع السجائر والدخان لقيامهم ببيع السجائر بأسعار ازيد من السعر المقرر.

ضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري

من جهته، وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، باستمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع.