تحرير 144 مخالفة تموينية لمخابز بلدية في بني سويف خلال أسبوع

أكد المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببني سويف، تحرير 144 مخالفة ومحضرا ضد مخابز بلدية مدعمة، خلال الحملات التي شنتها المديرية بالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك على مدار الأسبوع.

محاضر تموينية متنوعة ضد مخابز بلدية

وقال «عبدالله»، في تصريحات صحفية، إنه تم تحرير 144 مخالفة ومحضرا ضد مخابز بلدية، والتي تنوعت بين 43 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 13 محضرًا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 19 محضرًا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و6 محاضر لعدم لعدم صرف بون للمواطنين، 6 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش.

كما تمكنت الحملة التموينية من تحرير 6 محاضر لعدم وجود ميزان معتمد، ومحضرًا لعدم وجود ماكينة صرف الخبز بالمخبز، بجانب 19 محضرًا للتصرف في 584 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم، ، ومحضرين لتجميع دقيق بلدي مدعم وضبط 21جوال دقيق مدعم زنة 50 كجم قبل بيعها في السوق السوداء.

تحرير 8 محاضر ضد بدالي التموين في بني سويف

كما تمكنت الحملات من تحرير 3 محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية، و محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار ، و 3 محاضر للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية.

ضبط الأسواق ومواجهة الغش التجار

من جهته، وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، باستمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية، خاصة التي يزداد عليها الطلب موسميا.