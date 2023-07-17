عقوبة استعراض الأسلحة عبر السوشيال ميديا.. تصل للمؤبد وغرامة 10 ملايين جنيه

يعمد البعض إلى التقاط الصور بالأسلحة النارية والأسلحة البيضاء ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبارها نوع من أنواع التباهي والتفاخر دون النظر إلى أنَّهم يقعون بذلك تحت طائلة القانون، إذ أنَّ «الجهل بالعقوبة لا يعفي من المساءلة القانونية».

التصوير بالأسلحة النارية والأسلحة البيضاء

وتسرد «الوطن» خلال السطور الآتية عقوبة التصوير بالأسلحة النارية غير المرخصة، إذ قال علي محمود الشطوري المحامي إنَّ القانون حدد عدة عقوبات للتصوير بالأسلحة سواء مرخصة أو غير مرخصة ونشرها على «فيس بوك».

وأوضح الخبير القانوني، لـ«الوطن»، أنَّه صدر تعديل على قانون العقوبات، ونُشر بالجريدة الرسمية بتجريم ذلك، إذ نصت المادة (66 مكرر ب) على: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تجاوز 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعاً أو حساباً خاصاً على شبكة المعلومات يعرض صوراً أو مقاطع فيديو للأسلحة المنصوص عليها في هذا القانون وكل من نشر أو بث بإحدى طرق العلانية شيئاً مما ذكر سلفاً للتحريض على العنف باستعراض القوة أو التلويح أو تخويف الغير».

عقوبة التصوير بالأسلحة النارية

وتابع الخبير القانوني: «تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تجاوز 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 500 جنيه إذا كانت الأسلحة غير مرخص بحيازتها، وتكون العقوبة السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن 2 مليون جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه إذا ارتكبت أي من الجريمتين المبينتين بالفقرتين السابقتين حال الإتجار في الأسلحة والذخائر دون ترخيص»