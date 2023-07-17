حكايات الصيف والبحر.. تقرير لـ«إكسترا نيوز» يرصد أجواء مدينة العلمين الجديدة

عرض برنامج «هذا الصباح»، تقديم باسم طبانة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، تقريرًا تليفزيونيًا عن مدينة العلمين الجديدة مستعرضة أبرز أراء المواطنين هناك والأجواء الصيفية التي تتمتع بها، وذلك تحت عنوان « حكايات الصيف والبحر».

رقي وتطور بالعلمين الجديدة

وأعرب أحد المواطنين خلال تغطية خاصة من مدينة العلمين الجديدة، عن إعجابه الشديد بمدينة العلمين الجديدة، قائلًا: «هذه أول زيارة لي لمدينة العلمين، ولم أتوقع هذا المستوى والرقي، كنت دائما أذهب لشرم الشيخ والغردقة، لكن حقيقي فوجئت بالتقدم الكبير والتطور الحادث بمدينة العلمين».

العلمين الجديدة تشبه مدن أوروبا

ومن جانبها، قالت مواطنة: «انبهرت بالمكان والمناظر والمباني والمنشأت المتطورة، أشعر أنني في إحدى المناطق الأوروبية أو دبي، مدينة العلمين تمتاز بنظافة وجو وبحر رائع وغير مسبوق من قبل»، متابعة: «الفيو والجو حاجة كده خيال».

وفي نفس الصدد، أكدت مواطنة أخرى، أنها الزيارة الأولى لها في مدينة العلمين الجديدة ولن تكن الأخيرة، إذ أنها انبهرت بالمدينة وحضارتها وتطورها، قائلة: «أنا كنت بعمل في مجال الطيران وسافرت بلدان كثيرة وشوفت مدن كثيرة، وحقيقي مستوى مدينة العالمين عالي للغاية».