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عاجل.. حقيقة إصابة إمام عاشور وغيابه 3 أشهر عن الملاعب

كتب:

محمد عزالدين
08:02 ص | الأحد 16 يوليو 2023
إمام عاشور

إمام عاشور

كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، حقيقة إصابة إمام عاشور صفقة الفريق الأول لكرة القدم المنتظر إعلانها، وابتعاده عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة لمدة 3 أشهر.

تفاصيل إصابة إمام عاشور وموعد إعلان الصفقة 

وأكد المصدر أن إمام عاشور لاعب النادي الأهلي الجديد خضع للكشف الطبي خلال الساعات القليلة الماضية، على يد أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، وأثبت سلامة اللاعب، كما خضع للتأهيل من الإصابة التي لحقت به داخل نادي الزمالك خلال الفترة الماضية، وسيخضع لبرنامج تأهيلي جديد في النادي الأهلي للمشاركة بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية للفريق.

إعلان الصفقة خلال 48 ساعة

وتابع أن جميع الأمور الخاصة بصفقة إمام عاشور انتهت، وسيتم الإعلان من جانب النادي الأهلي عن الصفقة خلال 48 ساعة القادمة، بعد تصوير اللاعب داخل النادي خلال الساعات القليلة الماضية، ليكون اللاعب أولى صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكمل أن النادي يعمل في الوقت الحالي بالفعل على إتمام صفقة المهاجم، وجوستافو سوزا هو أبرز المرشحين للتدعيم في خط الهجوم خلال فترة الانتقالات الجارية، بقرار من جانب مارسيل كولر المدير الفني للفريق، الذي يرغب في التعاقد مع اللاعب خلال الفترة المقبلة.

   

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