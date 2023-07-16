جامعة حلوان: 6 آلاف طالب يسجلون في اختبارات القدرات على موقع التنسيق

أعلنت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل، قائمة بأسماء الكليات التي ستعقد بها اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بها، إذ يشترط للقبول بها اجتياز هذه الاختبارات لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية لهذا العام 2023.

اختبارات القدرات 2023

ويسجل الطلاب رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على «الإنترنت» وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 15 يوليو 2023 حتى يوم الخميس الموافق 27 يوليو 2023.

وأوضحت جامعة حلوان، أنَّ هناك مجموعة من الكليات التي يشترط الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات وهي كليات:

1- الفنون الجميلة (فنون)

2- الفنون الجميلة (عمارة).

3- كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

4- كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان.

5- كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

6- كلية التربية الرياضية بنات بالجزيرة.

7- كلية التربية الرياضية بنين بالهرم.

وأوضحت الجامعة، أنَّ أعداد الطلاب الواردة من مكتب التنسيق خلال اليوم الأول لفتح باب التسجيل والراغبين في أداء اختبارات القدرات بجامعة حلوان هو 5 آلاف و869 طالبًا وطالبة، بينما سجل على موقع اختبارات القدرات بجامعة حلوان وسدد الرسوم 350 طالبًا وطالبة.

خطوات تسجيل الطلاب لاختبارات القدرات

جدير بالذكر، أنَّ هناك مجموعة من الخطوات لتسجيل الطلاب لاختبارات القدرات وهي:

أولًا: يسجل الطالب امتحان القدرات خلال الفترة من 15 يوليو 2023 وحتى 27 يوليو 2023 عن طريق موقع التنسيق من خلال الرابط المخصص لذلك، ويعتبر الموعد المحدد من مكتب التنسيق موعد مبدئي للامتحان وليس الموعد النهائي للامتحان.

ثانيًا: يدخل الطالب بعد ذلك على موقع قدرات جامعة حلوان وذلك للحصول على كود الدفع الإلكتروني من خلال الرابط المخصص لذلك، عند متابعة موقع الجامعة الخاص بكود الدفع الالكتروني قد يتأخر ظهور الكود بعض الشيء، وعلى الطالب في هذه الحالة الانتظار مدة 24 ساعة حتى ظهور الكود.

ثالثاً: يتمّ سداد المصروفات المقررة عن طريق كود الدفع من خلال احد المنافذ التالية: «مصاري، أمان، سدد، ضامن، ايجي باي، بي، ممكن، وقتي، سمارت» ما عدا فوري.

رابعاً: يدخل الطالب بعد سداد كود الدفع الإلكتروني على لينك قدرات جامعة حلوان لمعرفة موعد الامتحان النهائي من خلال الرابط المخصص لذلك.

خامساً: يحضر الطالب إلى الكلية في الموعد المحدد له من موقع قدرات جامعة حلوان لأداء الامتحان.

سادساً: ضرورة إحضار إثبات الشخصية الخاص بالطالب ورقم الجلوس الخاص به.

سابعاً: يقوم الطالب بإحضار الأدوات الخاصة به.