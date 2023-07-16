مشرف عام التنسيق يكشف عن خطوات تسجيل الطلاب لأداء اختبارات القدرات بالكليات

قال السيد عطا، المشرف العام على التنسيق، إن اختبارات القدرات بدأت من أمس السبت، وتنتهي يوم 27 يوليو الجاري، وعلى أي طالب يريد الالتحاق بكلية من الكليات التي تتطلب اجتياز اختبار قدرات، أن يسجل نفسه لتحديد موعد له لإجراء الاختبار.

إلغاء امتحان القدرات لكلية الإعلام

وعن كيفية معرفة ما إن كان الطالب يحتاج لاختبار قدرات أم لا للالتحاق بالكلية التي يرغب فيها، قال «عطا»، خلال لقائه مع الإعلامي محمد الباز، في برنامج «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار»، أن الطالب يدخل على موقع التنسيق الإلكتروني، بالرقم القومي ورقم الجلوس، ويختار الكلية التي يرغب بها، وسيُحدد له موعدا للامتحان ومكان الكلية، ويطبع الإيصال، ويتوجه للكلية ليخضع للامتحان.

إلغاء امتحان القدرات ببعض الكليات مثل الإعلام

ولفت إلى أن الوزير ألغى امتحان القدرات لكلية الإعلام، والتمريض، ومعاهد التمريض ومعاهد الفنية الصحية للتمريض، وذلك بعد تشكيل لجنة درست موضوع القدرات، ورأت أنه لا داعي لامتحان قدرات في الإعلام والتمريض.

وأوضح أن اللجنة رأت أن يبقى اختبار القدرات لكليات تتطلب مهارة معينة، ولا يكفي للالتحاق بها المجموع، مثل الفنون الجميلة، والتربية الموسيقية، الفنون التطبيقية، التربية الرياضية، التربية النوعية.