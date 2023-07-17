سعر جرام الذهب عيار 21.. مستقر بعد انخفاض كبير

استقر سعر جرام الذهب عيار 21 في التعاملات الصباحية اليوم الاثنين 17-7-2023 بالسوق المحلية، عقب انخفاض سعر الذهب بشكل كبير منذ بداية الشهر الحالي، حيث انخفض بقيمة كبيرة، ثم عاد ليسجل استقرارا في السعر.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية التعاملات اليوم، 2180 جنيها للجرام في محلات الصاغة، دون إضافة سعر المصنعية والضريبة.

سعر الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً الذي يستخدم في تصنيع السبائك الذهبية للاستثمار، نحو 2491 جنيها للجرام في منتصف التعاملات.

سعر جرام الذهب عيار 18

وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 بـ1869 جنيهًا للبيع دون احتساب أسعار المصنعية، وسجل سعر الجنيه الذهب الذي يقدر وزنه بنحو «8 جرامات عيار 21»، اليوم الإثنين، 17 ألفا و440 جنيها.

سعر الذهب عالميا

وسجل سعر الذهب عالميًا وعلى الصعيد العالمي ارتفاعا ملحوظا منذ نهاية الأسبوع الماضي، حيث عمّقت أسعار الذهب مكاسبها خلال الفترة الماضية.

وسجلت الأوقية سعر 1955 دولارًا، حيث ارتفعت أسعار الذهب العالمية بشكل ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية.