ارتفاع ضحايا انهيار عقار حدائق القبة إلى 7 وفيات و4 مصابين

ارتفع عدد ضحايا انهيار عقار في حي حدائق القبة بالقاهرة إلى 7 متوفين و4 إصابات، ونقلت الجثامين إلى مشرحة زينهم، بينما نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

الإستماع الى شهود العيان

ويستمع رجال الشرطة إلى أقوال شهود العيان، في واقعة انهيار العقار، كما يخلي رجال الشرطة العقارات المجاورة للعقار المنهار.

وأسفر سقوط العقار عن مصرع «محمد ع» 39 عاما، و«شهد إ»، 41 عاما، و«كريمة .إ» 25 عاما، و«روجينا. م» 4 أعوام، و«فاطمة ع»، 32 عاما، و«نسمة ع»، 26 عاما، و«علي ج»، عام واحد، بينما أُصيب فس الواقعة «ياسين م» 9 أعوام، و«سارة. ح»، و2 آخرين، وجرى نقلهم إلى مستشفى الدمرداش لتلقي العلاج.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية في القاهرة، تلقت بلاغًا بانهيار عقار في حي حدائق القبة بالقاهرة، ودفعت قوات الحماية المدنية بـ5 سيارات إطفاء، وتبيّن انهيار عقار مكون من 5 طوابق، فيما أغلقت القوات الغاز والمياه عن المنطقة.

وانتشل رجال الشرطة 7 جثث و4 مصابين، ويجري البحث عن ضحايا تحت الأنقاض، والتي دفعت بـ10 سيارات إسعاف، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.