وزير التعليم: مدارس النيل تعد الطلاب بالمهارات اللازمة للمستقبل

شهد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حفل تخرج الدفعة السابعة لطلاب مدارس النيل المصرية الدولية للعام الدراسي 2022-2023 بدار الأوبرا المصرية، بحضور الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، والدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، واللواء محمد سامي رئيس صندوق دعم المشروعات التعليمية، الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، والعميد طارق الباز رئيس الإدارة المركزية للاستثمار والتمويل ورئيس مجلس إدارة شركة مصر للإدارة التعليمية والعضو المنتدب للشركة، والدكتورة أماني الفار مدير وحدة شهادة النيل الدولية والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للإدارة التعليمية، والدكتورة شيرين حمدي مستشار الوزير للتطوير الإدارى والمشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، ومحمد عطية رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، ومحمد عبد الهادي رئيس المعاهد القومية، وعدد من قيادات الوزارة، وأولياء أمور الطلاب، وعدد من رجال الأعمال وأصحاب المدارس الخاصة، والعاملون بمنظومة النيل التعليمية.

التوسع في مدارس النيل المصرية

وقال الدكتور رضا حجازي في كلمته، إنّ ما شاهده اليوم من أداء الطلاب يعكس دور الوزارة في التأكيد على بناء الشخصية والتعلم وليس فقط جمع الدرجات، وحققت مدارس النيل هذا الهدف، مشيرًا إلى أنّنا نعد أبناءنا للمستقبل بامتلاك المهارات الحياتية من مواهب وبناء شخصية وتحمل مسؤولية، مضيفا أنّ هذا النموذج التعليمي يحقق رؤية مصر 2030 بتخريج دفعات من الطلاب قادرين على التنافسية.

وأعرب الوزير عن سعادته بهذه المدارس، مشيرًا إلى أنّ الوزارة تسعى إلى التوسع في أعدادها، كما أنّ القيادة السياسية تشجع هذا النوع من التعليم الذي يحقق نواتج تعلم ونمو شامل وقدرات ذهنية ومهارات متميزة، والذي يجعلنا نفتخر بهذه النوعية من التعليم.

المناهج المصرية بمعايير دولية

وأشار الدكتور رضا حجازي، إلى أنّ مدارس النيل تطبق المناهج المصرية بمعايير دولية تراعي الهوية المصرية في جميع مصادرها وموادها وثقافاتها، وهذا يعد من أحد التحديات المهمة، وتمنح شهادة مصرية دولية يجب أن نروج لها داخل وخارج مصر، موضحًا أنّ الوزارة لديها الآن 14 مدرسة وتسعى للتوسع في هذه المدارس.

فتح فصول مدارس النيل بالمدارس الخاصة

وتابع الوزير: «نشجع أصحاب المدارس الخاصة، الناشيونال لغات على فتح فصول مدارس النيل من الآن بعد الاعتماد أو الموافقة من وحدة النيل بوزارة التربية والتعليم».

واختتم الوزير كلمته بالشكر والتقدير لجميع القائمين على منظومة مدارس النيل الدولية، موجّها الشكر للطلاب ووحدة النيل، وشركة مصر التعليمية، وجميع القائمين على هذا المنتج المتميز الذى نعتز به، وثمّن الوزير رؤيتهم الصداقة في هذا الإطار وحرصهم الحقيقي على الارتقاء بالخدمات التعليمية المقدمة للطلاب في تلك المدارس، كما توجه بالشكر والتقدير لكل الشركاء في نجاح هذه المنظومة.

وهنأ الوزير الطلاب خريجي مدارس النيل الدولية، متمنيا لهم التوفيق في دراستهم الجامعية والبحثية، وأن يسهموا في إحداث التطور والرقي المنشود من خلال ما تعلموه واكتسبوه من مهارات البحث العلمي ومهارات التفكير الناقد والإبداعي.

كما حثّ الوزير الطلاب بأن يدرسوا ما يحبونه، وطالب أولياء الأمور بتشجيع أبنائهم على دراسة ما يفضلوه حتى يتحقق التميز والإبداع والقدرة على التنافسية.