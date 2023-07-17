ارتفاع عدد ضحايا انهيار عقار حدائق القبة إلى 8 وفيات

ارتفع عدد ضحايا حادث عقار حدائق القبة المُنهار إلى 8 متوفين، فيما يبحث رجال الإنقاذ البري عن مفقودين، ونقلت الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وجرى نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

البداية.. بلاغ

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية في القاهرة، بلاغًا يفيد بانهيار عقار في حي حدائق القبة بالقاهرة، ودفعت قوات الحماية المدنية بـ5 سيارات إطفاء، وتبيّن انهيار عقار مكون من 4 طوابق، فيما أغلقت القوات الغاز والمياه عن المنطقة.

انتشال 8 جثث

وانتشل رجال الشرطة 8 جثث و4 مصابين، ويجري البحث عن ضحايا تحت الأنقاض، والتي دفعت بـ10 سيارات إسعاف، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

وأمر المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل في واقعة انهيار عقار مكون من أربعة طوابق بمنطقة حدائق القبة، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين من جرّاء الحادث، وكلف الإدارة المحلية، القسم الثالث بسرعة مباشرة التحقيقات في الواقعة.