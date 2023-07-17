مدير مشروع التطوير بميناء السخنة: إنشاء حواجز أمواج بطول 3270 مترًا

كشف تقرير صادر عن وزارة النقل، مستجدات أعمال تنفيذ مشروع استكمال تطوير ميناء السخنة، والتي تشتمل على أعمال التطوير الجارية بالميناء، وأعمال تنفيذ مشروعات الطرق الداخلية والتجفيف بالأحواض، وكذلك خط السكك الحديدية الجديد بداخل الميناء.

تفاصيل حجم الأعمال بميناء السخنة

وأكّد تقرير صادر عن وزارة النقل، أنَّ تقدم الأعمال في الميناء اشتمل أيضاً على امتداد الحوض الثاني والمخطط العام له وكذا مخطط استخدامات الأراضي من حوله، بجانب أعمال التجفيف بالحوض.

إنشاء 5 أحواض جديدة

قدّم اللواء محمد خليل، مدير مشروع التطوير بالميناء، شرحاً تفصيلياً للأعمال بالميناء، موضحاً أنَّ إنشاء 5 أحواض جديدة وإنشاء أرصفة بطول 18 كيلومترًا لتصبح إجمالي أطوال الأرصفة بالميناء 23 كيلومترًا، وبعمق 18 مترًا، وإنشاء ساحات التداول بمساحة 8.6 كيلومتر مربع لتصبح إجمالي الساحات 10.6 كيلومتر مربع.

وأضاف اللواء محمد خليل، أنَّه جار إنشاء خطوط سكك حديدية بطول 17 كيلومترًا ليصبح إجمالي خطوط السكك الحديدية بالميناء 22 كيلومترًا متصلة بالقطار الكهربائي السريع «السخنة - العلمين - مرسى مطروح»، فضلاً عن إنشاء طرق بطول 17 كيلومترًا، بالإضافة إلى طريق شرياني بطول 17 كيلومترًا رصف خرساني 6 حارات، ليربط بين الأرصفة والميناء ككل بما يسهم في عدم وجود أي تكدسات مستقبلاً داخل الميناء.

ونوه إلى أنَّ الأعمال تشمل أيضاً زيادة المساحة بـ4 كيلومترات مربعة حتى تصبح المساحة الكلية 25 كيلومتر مربع وبعمق 18 كيلومترًا، بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بطول 3270 مترًا، لافتاً إلى أنه قد بلغت أعمال تنفيذ الحفر الجاف 88%، كما بلغت نسبة تنفيذ أعمال السكك الحديدية 65% والأرصفة 83% وحواجز أمواج الميناء 95.5% والطرق الداخلية 55%.