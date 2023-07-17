مصرع طالبة بصعق كهربائي أثناء تشغيل غسالة في بني سويف

لقيت طالبة مصرعها بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، إثر تعرضها لصعق كهربائي بعد ملامستها غسالة منزلها أثناء تشغيلها، وجرى إيداع الجثة مشرحة مستشفى الفشن المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

مصرع طالبة بصعق كهربائي

وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا بورود بلاغ يفيد بوفاة فتاة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي، حيث جرى التوجيه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية، والوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

إيداع الجثة مشرحة مستشفى الفشن

واستقبل مستشفى الفشن المركزي ببني سويف، جثة طالبة تدعى «فاطمة. أ . م»، 16 عاما، ادعاء مصرعها صعقا بالكهرباء إثر ملامستها لغسالة كهربائية أثناء تشغيلها، وجرى إيداعها مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

واُتخذت الإجراءات القانونية اللازمة والتي تضمنت استدعاء مفتش الصحة لإجراء الكشف الطبي على المتوفية، وطلب تحريات رجال المباحث، للوقوف على ملابسات الواقعة، وأسباب الوفاة، وتم إيداع الجثة بالمستشفى لحين تسليمها إلى ذويها، والانتهاء من تصاريح الدفن.