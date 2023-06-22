مصرع طالبة صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق بأكتوبر.. والتحفظ على السائق

لقيت طالبة مصرعها بعدما اصطدمت بها سيارة ملاكي أثناء عبورها نهر الطريق، وجرى نقل الجثمان إلى أقرب مستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من المقدم أحمد السوريكي، رئيس مباحث أكتوبر، يفيد فيه تلقيه بلاغا من مستشفى سعاد كفافي بوصول طالبة 15 سنة مصابة بنزيف بالمخ وكسور متفرقة بالجسم إثر حادث سير، على الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث المقدم أحمد السوريكي رئيس المباحث بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث.

وبالانتقال والفحص تم التقابل مع محاسب 33 سنة قائد السيارة المتسببة في الحادث والذي أفاد أنه حال سيره بالشارع بدائرة القسم اصطدم بها مما أدى إلى وفاتها في الحال دون قصد، تم نقل الجثمان إلى المستشفى.

وتم التحفظ على السيارة وقائدها، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.