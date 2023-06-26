مصرع طالبة تناولت مادة سامة بطريق الخطأ في سوهاج

استقبل مستشفى طهطا العام، طالبة مصابة بحالة إعياء إثر تناولها مادة سامة، ولفظت أنفاسها الأخيرة أثناء تقديم الإسعافات لها.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة طهطا، يفيد ورود إشارة من مستشفى طهطا العام، بوصول طالبة مصابة بحالة تسمم.

تناول مادة سامة

وتبين إصابة الطالبة «هالة ع ع»، 17 سنة، وتقيم في شارع الشيخ عواجة، ببندر طهطا، بحالة إعياء ادعاء تناول مادة سامة، وأثناء تقديم الإسعافات اللازمة، لفظت أنفاسها الأخيرة.

وأفاد والدها، «علاء ع ع»، 47 سنة، أن ابنته قامت برش المنزل بمادة سامة للقضاء على الحشرات، ولم تغسل يدها قبل تناول الطعام، ما أدى إلى إصابتها ووفاتها، نافيا أي شبهة جنائية في الحادث.

تقرير مفتش الصحة

وبعد توقيع الكشف الطبي على الجثة من قبل مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة هو هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، وأكد عدم وجود أي شبهة جنائية.