أبرز إنجازات التحالف الوطني في 2023.. دعم غذائي شهري لـ300 ألف أسرة

أصدر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تقريرًا يستعرض فيه أبرز الإنجازات التي قام لها التحالف في كافة الأنشطة خلال عام 2023، من بينها عقد أكثر من 5 آلاف مدرسة حقلية للفلاحين لتوعيتهم بأساليب الزراعة الصديقة للبيئة والمواكبة للتغيرات المناخية، لتفادي حدوث أي إصابات قاتلة.

وجاءت أبرز هذه الإنجازات، على النحو التالي:

ملخص إنجازات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

‑ تقديم دعم نقدي وينقسم إلى دعم نقدي شهري لعدد 400 ألف أسرة (2 مليون مواطن) بإجمالي 1,3 مليار جنيه، دعم نقدي موسمي لعدد مليون أسرة (5 ملايين مواطن) بإجمالي تكلفة 600 مليون جنيه (إجمالي 1,7 مليار جنيه).

‑ دعم غذائي شهري ثابت لعدد 300 ألف أسرة (1,5 مليون مواطن) بتكلفة 415 مليون جنيه، ودعم غذائي موسمي لعدد 5 ملايين أسرة (25 مليون مواطن) بإجمالي تكلفة (إجمالي 1,5 مليار جنيه).

‑ رعاية صحية، وهي رعاية متقدمة داخل مستشفيات التحالف الوطني لعدد مليون مريض بتكلفة (1.7 مليار جنيه)، رعاية صحية أولية من خلال القوافل الطبية لعدد 5 ملايين مواطن بتكلفة (170 مليون جنيه)، دعم المستشفيات الحكومية بأجهزة ومعدات بتكلفة (260 مليون جنيه مصري).

‑ توفير 30 ألف مشروع جديد بتكلفة 750 مليون جنيه.

‑ تقديم فرص تدريب وعقد ملتقى توظيف لتوفير 8 آلاف فرصة عمل.

‑ تقديم مساعدات اجتماعية ورفع الوعي والثقافة وكفالة الموهوبين لعدد 100 ألف مستفيد بتكلفة (500 مليون جنيه مصري)

‑ خدمة 62 ألف مواطن في 4 قوافل ستر وعافية.

‑ توقيع بروتوكول مع وزارة الزراعة بتاريخ 24 يناير2023 تنفيذا لتكليفات الرئيس خلال المؤتمر الأول للتحالف الوطني للتوءمة مع الحكومة في جميع الملفات وعلى رأسها ملف الزراعة.

إنجازات مبـادرة ازرع خلال عام 2023

‑ دشن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لجان لصغار المزارعين، عملت تلك اللجان على إعادة روابط الفلاحين مرة أخرى وأصبحت ساحات لحلقات نقاشية بين الفلاحين والخبراء في مجال الزراعة والمتخصصين.

‑ عقد أكثر من 5 آلاف مدرسة حقلية للفلاحين لتوعيتهم بأساليب الزراعة الصديقة للبيئة والمواكبة للتغيرات المناخية، لتفادي حدوث أي اصابات قاتلة.

‑ بناء قاعدة بيانات يتحديثها بشكل دوري لصغار المزارعين المستفيدين من المبادرة وربطها بقاعدة بيانات التحالف والتي تشمل كافة أعضاء التحالف لتحديد الخدمات المقدمة بأشكالها المختلفة سواء خدمات مقدمة من مبادرة ازرع أو خدمات من مؤسسات أخرى مقدمة لنفس السر.

‑ ومع بدء موسم الحصاد في ابريل ارتفع متوسط الإنتاجية المتعارف عليه 12 أردبًا للفدان الواحد إلى 20 و22 أردبًا للفدان الواحد.

‑ جار حاليا متابعة زراعة فول الصويا والتجهيز والإعداد لزراعة محصول القمح للمرحلة الثانية من مبادرة ازرع 2023 -2024 والمستهدف تنفيذه 500 ألف مستفيد في 14 محافظة على مساحة مليون فدان.

إنجازات حملة إفطار صائـم تحت مظلة كتف في كتف خلال شهر رمضان عام 2023

‑ مبادرة «كتف في كتف»، تعد أكبر وأضخم مبادرة حماية اجتماعية في تاريخ العمل الأهلي التنموي المصري، وهي مبادرة استهدفت في بداية إطلاقها تعبئة وتوزيع أكثر من 6 ملايين صندوق من المواد الغذائية بكافة أنحاء الجمهورية على الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا.

‑ وفي إطار المبادرة توزيع 15 مليون وجبة «إفطار وسحور» وتنفيذ عدد كبير من مطابخ وموائد الرحمن بكافة المحافظات.

‑ تقديم الدعم المباشر للمواطنين نقدي وعيني ما تحقيقه هو إنفاق ما يقارب مليار و 163 مليون جنيه مصري للوصول إلى عدد 5 ملايين أسرة.

‑ توزيع 550 ألف علبة كحك العيد لعدد 550 ألف أسرة بتكلفة إجمالية تقديرية 192 مليون و500 ألف جنيه مصري.

‑ توزيع ما يقارب 85 ألف شنطة مواد غذائية من التبرعات العينية للمؤسسات كأحد الأشكال العينية لزكاة الفطر، بتكلفة تصل إلى 29 مليونًا و750 ألف جنيه.

‑ توزيع 215 ألف قطعة ملابس للأطفال والأسر الأولي بالرعاية من خلال معارض الملابس أو طرق الأبواب أو اصطحاب الأسر لمحلات اللبس لاختيار الأطفال ملابس العيد بتكلفة تقريبية 86 مليون جنيه.

‑ 1 مليون كيلو لحوم / دجاج مجمد توزع على الأسر مباشرة بتكلفة 100 مليون جنيه.

‑ توفير مرتب شهري لعدد 420 ألف أسرة/2 مليون مواطن داخل التحالف الوطني خلال شهر أبريل بتكلفة تقريبية 420 مليون جنيه مصري.

‑ توفير عيديات بقيمة اجمالية 300 جنيه عيدية عيد الفطر لعدد مليون أسرة/5 ملايين مواطن، بتكلفة تتخطى 300 مليون جنيه.

توزيع زكاة في الفطر بـ20 مليون جنيه

‑ توزيع زكاة في الفطر في شكل مالي مقدر بـ 20 مليون جنيه.

‑ تنفيذ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من خلال مؤسساته عدد من معارض الملابس في كافة محافظات الجمهورية لتوفير لبس العيد للأسر الأولي بالرعاية على سبيل المثال يوم الكساء لجمعية رسالة ويغطي أكثر من مكان داخل المحافظات الكبرى مثل محافظة القاهرة والجيزة.

‑ تنفيذ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من خلال مؤسساته فاعلية فرحة العيد بالساحات الكبرى الخاصة بصلاة العيد في كافة محافظات الجمهورية للاحتفال مع الاسر والأطفال وإدخال بهجة وفرحة العيد علي البيوت المصرية.

‑ تنظيم أكبر حملة لتوزيع لحوم أضاحي بالمجان (كتف في كتف المرحلة الثالثة) و5 ملايين كيلو لحوم للتوزيع على 3.2 مليون أسرة (16 مليون فرد) بالمجان 100٪؜ موزعة على محافظات الجمهورية.