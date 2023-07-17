6 مشاهد مؤلمة من حادث عقار حدائق القبة.. صرخات في الشارع القديم و8 جثث

شهدت منطقة حدائق القبة بالقاهرة، انهيار عقار مكون من عدة طوابق مما أسفر عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 4 آخرين، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة للفحص، وإنقاذ الضحايا، كما انتقل رجال الحماية المدنية وسيارات الإسعاف أيضًا.

صوت ارتطام قوى

وشهدت واقعة انهيار عقار حدائق القبة عددًا من المشاهد من بداية الواقعة، حيث كانت أولى تلك المشاهد حينما سمع الأهالي صوت ارتطام قوي من داخل أحد شوارع المنطقة نحو الساعة السادسة صباحًا، وعلى الفور أسرع الجميع محاولين فهم ما يحدث ليتفاجئوا بانهيار العقار المكون من 4 طوابق.

الجيران في حالة ذهول

وفي المشهد الثاني، وبعد مرور دقائق قليلة على انهيار العقار كانت سيارات الشرطة والإسعاف متواجدة في المكان، بالإضافة إلى رجال الحماية المدنية الذين بدأوا في البحث عن جثامين الضحايا من قاطني العقار المنهار، وسط حالة من الصدمة والحزن تسيطر على الجيران أثناء وقوفهم على مقربة من العقار المنهار، وألسنتهم لا تتوقف عن الدعاء بخروج قاطني عقار حدائق القبة بالسلامة من أسفل أنقاض العقار.

كردون أمني وإخلاء عقارات مجاورة

وفي المشهد الثالث، يقوم رجال الشرطة بفرض كردون أمني حول العقار المنهار أثناء قيام رجال الحماية المدنية بالبحث عن ضحايا ومصابي العقار، كما يقوم رجال الشرطة بإخلاء العقارات المجاورة لعقار حدائق القبة المنهار.

استخراج 8 متوفين

وفي المشهد الرابع، يعثر رجال الحماية المدنية على الضحايا ويتم استخراج 8 متوفين من أسفل انقاض عقار حدائق القبة المنهار، كما يتم إنقاذ 4 مصابين، وتقوم سيارات الإسعاف بنقل الضحايا إلى المشرحة، كما يتم نقل المصابين إلى المستشفي لعمل الإسعافات اللازمة لهم.

العقار صادر له قرار ترميم

وفي المشهد الخامس، تنتقل جهات التحقيق إلى مكان الواقعة ويتبين من خلال تحريات رجال الشرطة أن العقار صادر له قرار ترميم كامل منذ 31 سنة وتحديدًا في عام 1992، وألزمت مالكه بأعمال ترميم كاملة للعقار بسبب تآكل الجدران، كما تبين أنّ مالك العقار لم يلتزم بتنفيذ القرار وجارى ضبطه.

القبض على مالك العقار

وفي المشهد السادس، يقوم رجال الشرطة بالقبض على مالك العقار، ويتم اقتياده إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.